14% питьевой воды в Челябинской области не соответствует санитарным нормам

Алексей Текслер поручил в ближайшее время завершить инвентаризацию источников воды на Южном Урале.

О ходе выполнения госпрограммы «Чистая вода» на заседании регионального правительства доложил министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин. Он напомнил, что финансирование проекта ранее увеличили почти в 1,5 раза — с 277 млн до 434 млн рублей. В 2020 году проектные работы на объектах водоснабжения начнутся в Усть-Катаве, Копейске, Троицке, Нязепетровске и ряде других территорий. На данный момент полного соответствия питьевой воды установленным требованиям в регионе нет. По данным проверок проб за первое полугодие 2019 года, выяснилось, что 14% не отвечают санитарно-химическим показателям, отметил министр.

«Контроль состояния питьевой воды и источников централизованного питьевого водоснабжения проводится ежемесячно на 142 мониторинговых точках. Доля соответствия качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения в Челябинской области установленным требованиям за шесть месяцев 2019 года составляет 86,1% по санитарно-химическим показателям, по микробиологическим — 97,2%», — прокомментировал Виктор Тупикин.

Также Виктор Тупикин отметил, что из-за невыполнения действующих инвестиционных программ пришлось корректировать тарифы на воду. Так, в 2018 году в Челябинске ставка выросла на 6%, а в Магнитогорске — на 14,7%. Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что подобная практика недопустима, и существующие инвестпрограммы должны выполняться предприятиями водоканала в полном объеме.

«Инвестиционные программы всех водоканалов, которые включены в тарифы, должны безусловно выполняться. Приоритет — не корректировка тарифов в связи с невыполнением инвестпрограмм, а безусловное выполнение инвестпрограмм при тех проблемах, которые есть у нас по качеству питьевой воды. Плюс мы договаривались провести инвентаризацию всех проблем по воде в Челябинской области для того, чтобы мы успели откорректировать наши программы по «Чистой воде», — сказал Алексей Текслер.

Виктор Тупикин пообещал представить результаты инвентаризации водных источников в Челябинской области на следующей неделе.

http://echochel.ru/news/14-pitevoj-vody-v-chelyabinskoj-oblasti-ne-sootvetstvuet-sanitarnym-normam/