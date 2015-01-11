Девушка из Озерска собрала ананас из воздушных шаров и победила в конкурсе аэродизайнеров

Александра Олейникова из Озерска умеет создавать сложные фигуры из воздушных шаров, такое ремесло называет аэродизайн. Недавно в Москве состоялся конкурс на лучшую "скульптуру" из шариков, где Александра взяла первое место в номинации "Букет из воздушных шаров".

Для конкурса девушка за полтора часа соорудила из воздушных шаров фигуру ананаса, блаженно восседающего на груде арбузов.

Это полностью продуманная композиция, которая заранее обговаривается, разрабатывается. Во время изготовления ходят рефери, следят за чёткостью исполнения, чтобы не было нарушений, привлечения других участников, — рассказывает Аелксандра журналистам.

Конкурс в столице проводили для лучших аэродизайнеров мира, поучаствовать в нем приехали не только мастера со всей России, но и команды из Японии, Китая, Белоруссии, Германии и Италии. Команды создавали из воздушных шаров скульптуры, платья, колонны. С самыми яркими фигурами озерчанка делала фотографии.

Также аэродизайнеры общаются друг с другом, можно спрашивать, все делятся секретами, техниками. К примеру, тайванец научил отрывать шарик руками. Теперь мне и ножницы, в принципе, не нужны, — рассказывает Александра.

В аэродизайн Александра пришла много лет назад. Она решила устроить своему сыну на семилетие крутой день рождения в местном ДК, на праздник позвали всех ребят из группы в детском саду, и нужно было красиво оформить помещение.

Хотелось, чтобы помещение было оформлено тематически, ярко и празднично. Узнав, сколько же будет стоить подобное оформление, услышала запредельную сумму для женщины, находящейся в декрете. Тогда и пришла мысль попробовать самой, почему и нет? — вспоминает Александра.

Насмотревшись видеоуроков в интернете, Александра смогла освоить искусство и стала делать из воздушных шаров попугаев, пальмы и пиратские сабли. Девушке так понравилось ваять фигуры, что она решила превратить это в профессию и сейчас работает в магазине «Все для праздника».

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