В Кыштыме изменится режим работы светофоров на главном перекрёстке города

Такое решение по перекрёстку улиц Ленина и Карла-Либкнехта обсудили сотрудники кыштымского отдела ГИБДД и администрации Кыштымского городского округа.

Главное изменение – автомобили, двигающиеся по улице Карла Либкнехта, будут проезжать перекрёсток по очереди. Пока для одной полосы загорится зелёный сигнал светофора, встречный поток будет стоять на красный сигнал, запрещающий движение.

Кроме того, по всем четырём пешеходным переходам горожане будут двигаться одновременно. В этом время на светофорах будет гореть красный цвет для автомобилей.

Зачастую машины на этом перекрёстке завершают манёвр, когда для встречной полосы сигнал светофора переключается с красного на жёлтый. Это приводит к аварийным ситуациям. Принято решение продлить фазу красного сигнала светофора на одну секунду. Теперь водители, которые в этот момент будут поворачивать на запрещающий жёлтый сигнал, успеют завершить манёвр.

– В таком режиме светофоры на пересечении улиц Ленина и Карла Либкнехта будут работать постоянно, – сказал сайту «КР» инспектор дорожного надзора кыштымского отдела ГИБДД Станислав Беляев. – Подобное решение исключит возникновение больших пробок в час пик, в то же время увеличится фаза работы светофоров почти на две минуты.

Планируется ввести новый режим работы светофоров с 14 октября.

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