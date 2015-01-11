Виновник поножовщины в Метлино задержан

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия

В дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск обратился житель поселка Метлино 1999 года рождения. В заявлении он указал, что 20 сентября, находясь около бара «Горький» в поселке Метлино, в ходе конфликта с мужчиной, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, ему нанесли одно ножевое ранение в область груди, используя нож типа «Финка», в результате чего потерпевшему причинены телесные повреждения, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью.

Сотрудниками полиции по горячим следам был установлен подозреваемый, им оказался житель поселка Метлино 1975 года рождения. В настоящий момент ведется следствие. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под домашним арестом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом «з» частью 2 статьи 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации ( умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.