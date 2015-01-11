Мистические трансформации пороков в добродетели в театре кукол

Тени жадности, хитрости, лени и зависти следуют за человеком всю его жизнь, воплощаясь временами во что-то реальное. А порой по принципу домино, цепляясь одно за другое, приводят к необратимому. Например, к сделке с кем-то похуже Люцифера. На сцене театра кукол «Золотой петушок» - премьера для самых смелых – спектакль «Румпельштильцхен» по мотивам сказки братьев Гримм в жанре мистического фарса.

«Спектакль «Румпельштильцхен» поставлен в рамках федерального проекта партии «Единая Россия», цель которого поддержать театры малых городов. Выделенные средства, а это почти миллион рублей, позволили пригласить в Озерск маститую постановочную группу: победителей различных театральных конкурсов композитора Татьяну Алёшину (С-Петербург), художника Розу Гиматдинову (г. Москва) и дважды номинированного на «Золотую маску» режиссера Светлану Дорожко (г. Москва). Такого масштаба постановки, мне кажется, в нашем театре ещё не было. Для зрителя - это потрясающий спектакль. А для театра - это ещё и мастер-класс. У режиссёра Светланы Дорожко можно поучиться четкой постановке задач, владению техникой кукловождения, умению выстроить полотно пьесы композиционно точно и лаконично», - рассказывает завлит театра кукол Наталья Сальникова.

Фото Владимира Чиркова

Хитрая мать-пряха обманом спровадила ленивую дочку в замок к разборчивому жадному князю, соблазнившемуся лёгким обогащением. Отчаявшуюся от невыполнимой задачи и грозящей за это казни девицу выручает злобный колдун, жаждущий получить взамен будущее дитя девушки.

Главные герои спектакля – штоковые марионетки. Это куклы, управляемые с помощью основного стержня, прикреплённого к спинке, и несколькими лесками. Костюмы для них шились вручную, подгонялась каждая деталь, исключая скованность движений. И действительно, всякий взмах руки, поворот головы любой куклы воспринимается очень естественно. Актёр и кукла – единое целое.

Особенная атмосфера спектакля создаётся музыкой, которая была специально написана Татьяной Алёшиной. Поучительные баллады, трогательную колыбельную актёры Светлана Трофимова-Ерохина, Алена Захарчук, Роман Соловьев, Сергей Гальперин исполняют вживую, вызывая восторг своим многогранным талантом у благодарных зрителей. И именно музыка придаёт действию мистический характер присутствия первобытного зла, жуткими тенями ползущего из самой преисподней. Страшно?

Не бойтесь! В конце концов, по сказочной традиции, любовь побеждает зло, жадность преображается в бережливость, леность в гармонию, хитрость в лукавство ради победы добра, а золото теряет ценность перед счастьем и благополучием любимых. И только для зависти не нашлось противоположности со знаком плюс.

Вот какими эмоциями поделилась в сообществе «Озерский театр кукол "Золотой петушок"» после премьеры мама-зритель Анна Хорина: «Спектакль дёргает за все ниточки души. Что главное, на мой взгляд, в искусстве, это когда после фильма или спектакля выходишь из зала другим человеком. Прокручиваешь моменты, что затронули сердце и напомнили о ценном, и главном в жизни. Дети выходили со словами «офигеть», «классно», «прикольно», «зашибись» и «ваааще». Это высший балл от маленького зрителя! А взрослые даже ПЛАКАЛИ. Невероятно!!! Не расскажу вам сюжет и смысл, сходите и сами посмотрите!»

Конечно, лучше один раз (да и не раз) увидеть …. Театр кукол ждёт своих зрителей!

Материал подготовила Юлия Женина