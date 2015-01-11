Около аэропорта в Челябинске сделают больше парковочных мест

Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили подкорректированный проект нового терминала внутренних линий аэропорта в Челябинске. Все внесенные изменения согласованы.

Новым проектом предусмотрено, что строительство терминала будет организовано в два этапа. Первой начнут возводить центральную распределительную подстанцию, чуть позже – сам терминал.

«Также в рамках доработки проектной документации были перепланированы помещения основного и дополнительного технологического назначения и служебные помещения, откорректированы технологические параметры, конструкции дорожной одежды, увеличена парковочная зона»,– уточнили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Также поменяли в проекте конструкцию козырька, высоту ферм, расположение горизонтальных связей по покрытию здания терминала и точки присоединения к электрическим сетям 10 кВ.

Напомним, что после завершения масштабной реконструкции аэропорт Челябинска будет претендовать на получение высшей, III категории ИКАО. Она предполагает, что у аэропорта будет теперь такое техническое оснащение, которое позволит совершить посадку воздушного судна в условиях практически нулевой видимости, например, густого тумана. В России можно пересчитать по пальцам аэропорты, которые имеют высшую категорию ИКАО.

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