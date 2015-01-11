Сдай декларацию… и спи спокойно!

Налоговая инспекция сообщает, что с 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая служба осуществляет прием специальных деклараций в рамках третьего этапа добровольного декларирования в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать специальную декларацию в любом территориальном налоговом органе или в центральном аппарате ФНС России.

Декларация подается в двух экземплярах.

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте.

В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии осуществления указанными лицами репатриации денежных средств и государственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний.

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в специальной декларации сведений, не вправе передавать их третьим лицам и государственным органам и использовать для целей осуществления мероприятий налогового контроля.