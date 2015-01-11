Со-творчество, как мир без границ

27.09.2019г. МБУ ДО «ДЭБЦ» в рамках фестиваля «Город мастеров» проведен методический семинар для педагогов МБОУ «С(К)ОШ №60 г.Челябинска» по курсу «Растениеводство для детей с ОВЗ» и заключен договор о социальном партнерстве.

Творческое пространство «Город мастеров» создано в рамках реализации инновационных социально и экономически защищенных творческих идей, где каждый желающий может получить навыки ремесла и ручного труда. Важной частью этого проекта является то, что дети с ОВЗ получают профессии, связанные с природой, экологией, растениеводством.

Поиск наиболее оптимальных путей, средств, методов, форм работы для успешной адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество – это актуальная задача, которую важно решать совместными усилиями.

Заместитель директора Смирнова О.А.