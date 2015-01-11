В Челябинске для врачей купили самокаты

На электрическом транспорте медики будут приезжать на вызовы

Для участковых педиатров челябинской детской городской поликлиники №8 приобрели велосипеды и электросамокаты. О покупке рассказал на своей странице в соцсети главврач Антон Рыжий.

По словам руководителя медучреждения, в последнее время в поликлинике приняли на работу много молодых врачей. Медики с энтузиазмом приняли идею об электротранспорте. На самокатах они будут выезжать на дом к пациентам.

Пока что приобрели только четыре электросамоката, но в перспективе "автопарк" могут увеличить.

Напомним, эксперименты в поликлинике №8 проводят уже продолжительное время. Годом раньше, например, там открыли зону развлечений для детей.

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