В Челябинской области ожидают снег

Мокрый снег, дождь, гололедицу и порывистый ветер обещают жителям Челябинской области в четверг 10 октября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь на четверг ожидается 2-7 градусов тепла, в низинах – до минус 3. «Будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя, в горах с мокрым снегом; утром в горах на отдельных участках дорог гололедица со снегом», – говорится в сообщении синоптиков.+

Днем температура воздуха составит 4-9 градусов. При этом порывы северо-западного ветра могут достигнуть 14 м/с.

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