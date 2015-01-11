Невозможное в театре «Наш дом»

Невозможно. Совершенно невозможно. Так не бывает. Просто не бывает и всё. Какой-то все-таки фокус. Какой-то все-таки секрет. Как-то просто должен открываться этот ларчик. А вот, поди ж ты, не открывается…

Примерно такова реакция тех, кто первый раз попадает на концерт Алексея Архиповского. Так несколько лет назад один из озерчан услышал в Москве на закрытии кинофестиваля выступление этого легендарного музыканта. И записал небольшой фрагмент. Показал в Озерске большому ценителю народных инструментов А.С. Золину. Александр Сергеевич сам был воспитан на народной музыке (отец – Сергей Дмитриевич Золин, создатель озерского оркестра народных инструментов) и сразу же загорелся идеей пригласить Архиповского в наш город. Энергии Александру Сергеевичу не занимать, и в 2013 году Алексей Архиповский уже давал концерт в театре «Наш дом». Потом был концерт здесь же в 2015 году.

И вот октябрь 2019-го. Снова «Наш дом». И снова маэстро дает свой концерт. Я уже как-то приводил такое сравнение, что Алексей играет на балалайке ТАК, КАК пел свои песни Владимир Высоцкий. С тысячепроцентной отдачей. На полный выдох. Втягивая в этот непостижимый вихрь эмоций весь зрительный зал. Выдергивая из повседневности. Принуждая поднять голову и увидеть звезды.

Архиповский заставляет душу зрителя трудиться – вот одно из основных качеств его творчества. Это не развлекательное мероприятие. Это даже и концертом назвать сложно. Некое действо, находящееся за гранью классификации. И на вопрос о жанре Алексей Витальевич отвечает: «На самом деле очень многие продюсеры не понимают, как это назвать… Но, во всяком случае, участвую я в разных фестивалях. И в джазовых фестивалях, и в фестивалях бардовской песни, и в классических, и в фестивалях гитарной музыки… Не знаю… Может быть, авторское исполнение какое-то… Не знаю, как сказать».

Это авторское исполнение устраивает слушателям экскурсию по России. По России разных эпох. Невольно ощущаешь себя то в Москве, то в Питере; то в XIX веке, то в веке XXI, то вообще стартуешь в космос из этой самой России… А вот чего нет в этой музыке (несмотря порой на присутствие рок-н-рольных и джазовых тем), так это той самой пресловутой «заграницы». Впрочем, и географически Алексея туда не тянет.

«Вы знаете, я человек, зависимый от того, что я делаю, – говорит музыкант. – А где я это буду делать? Нет, мне важно встречаться с русским зрителем. Очень. Потому что именно здесь понимание более глубокое, чем там. Хотя вы знаете, у эмигрантов там это вызывает бурю эмоций, они многие плачут и как-то вот по-особому это воспринимают. Видимо, о том, что потеряли. А так… Я же в Москве тоже живу на временной основе. Основная жизнь проходит в гостиницах, самолетах, поездах. И жизнь складывается из «сцена-гостиница, гостиница-сцена». И люди в зале».

К восторженным откликам Алексей относится спокойно, адекватно оценивая и свой уровень, и те горизонты, к которым он тянется:

«Я считаю, что музыкант – некий организм, который по своей профессии должен быть проводником или сверхпроводником. То есть звуки – некий ключ, это некий язык, который может повести в другие миры, дает погрузиться в невербальную систему координат, не словесную, и смысл которого находится где-то глубоко, в подсознании. И для меня музыкант, в первую очередь, это передаточный механизм, проводник, в котором должно быть как можно меньше «я» и как можно больше пропускной способности…»

И этой «пропускной способности» у Алексея хватает на весь зал с лихвой. В какие-то моменты невольно становится страшно за этого человека, сидящего на сцене: кажется, еще немного и такого накала не выдержит либо зал, либо инструмент, либо… Но та же самая яростно-восторженная «Восточная» сменяется внезапно тихой и романтичной «Золушкой», и зритель переводит дух…

И приходит ощущение, что маэстро играет не своими молниеносными пальцами, нет, это балалайка пьет сердце музыканта и издает такую невообразимую музыку.

Я не знаю, как он восстанавливается после концерта. Не представляю. Есть только одно объяснение: виртуоз и его инструмент давно стали единым целым по имени Алексей Архиповский. Удивительное явление русской культуры, современниками которого мы являемся. Хочется надеяться на новые и новые встречи с этим Музыкантом и его Музыкой, которая вдохновляет на Жизнь...

Александр Волынцев