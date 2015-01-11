Адвокат Дубровского направил в МВД запрос по поводу уголовного дела

Адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Рустам Курмаев сообщил, что направил запрос в следственный департамент МВД России с просьбой уведомить о возбуждении уголовного дела в отношении его клиента, если оно имеется.

«Мы не знаем о каком-либо уголовном деле. Ни Бориса Александровича, ни адвокатов не уведомляли о возбуждении уголовного дела в отношении нашего клиента», – сказал Курмаев «Интерфакс – Урал», добавив, что Дубровского ни разу не приглашали для дачи каких-либо разъяснений.

Адвокат отметил, что не знаком с материалами ФАС, которые, по сообщениям журналистов, могли стать основой для обвинения экс-губернатора.

Напомним, адвокат Игорь Трунов сообщил СМИ, что в отношении Дубровского возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб по которому составляет 20 млрд рублей.

Позже адвокат Бориса Дубровского Рустам Курмаев опроверг возбуждение уголовного дела в отношении его клиента. Он не исключил, что произошла путаница со стороны журналистов.

Дубровский покинул пост губернатора в марте 2019 года. Вместо него врио был назначен первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер, в сентябре его избрали главой Челябинской области.

https://dostup1.ru/society/Advokat-Dubrovskogo-napravil-v-MVD-zapros-po-povodu-ugolovnogo-dela_120849.html