МЧС предупредило южноуральцев о сильном ветре

Во вторник, 15-го октября, на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС, повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередачи, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров.

При усилении ветра рекомендуется реже выходить на улицу. Важно не оставлять детей без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах. Не стоит прятаться около стен домов, под рекламными щитами и деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

https://dostup1.ru/society/MChS-predupredilo-yuzhnouraltsev-o-silnom-vetre_120836.html