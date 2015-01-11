Бывшего вице-губернатора Сандакова выпустили из колонии

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков будет выпущен из колонии строгого режима – суд заменил ему оставшиеся два с половиной года срока принудительными работами.

«В понедельник, 14 октября суд удовлетворил ходатайство адвоката Николая Сандакова о замене неотбытой части наказания иной мерой – принудительными работами. Суд учел поведение осужденного, меры, предпринятые им к погашению штрафа, тот факт, что он встал на путь исправления», – рассказала собеседница Агентства.

Она добавила, что прокурор по надзору не возражал против замены наказания, в отличие от администрации колонии.

Напомним, Николай Сандаков был осужден к 5 годам 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом 7 млн рублей за мошенничество и получение взятки. В зачет срока ему пошли дни, проведенные под арестом во время следствия. Таким образом, на сегодняшний день Сандакову оставалось до конца срока 2 года 5 месяцев и 22 дня.

По версии следствия, в 2011-2012 годах Сандаков путем обмана похитил у бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова 1,5 млн рублей, пообещав ему содействие в назначении на должность главы Магнитогорска.

Кроме того, Сандаков, используя служебное положение, в 2013-2014 годах получил от директора ЧОП «Питон» взятку в виде услуг имущественного характера на сумму более 1 млн рублей по охране своего дома. Взамен чиновник способствовал заключению госконтракта на обеспечение безопасности высшего должностного лица Челябинской области на условиях, выгодных для ЧОП.

Также суд признавал его виновным в подстрекательстве к неправомерному доступу к информации, но от наказания освободил в связи с истечением срока давности.

https://dostup1.ru/society/Byvshego-vitse-gubernatora-Sandakova-vypustili-iz-kolonii_120829.html