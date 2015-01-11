Живы чудом. На Южном Урале участились ЧП с детьми

Двое серьезно травмированы, один чудом остался жив! На Южном Урале только за сутки – несколько ЧП с детьми и все по одному сценарию! Маленькие южноуральцы по недосмотру взрослых снова выпадают из окон.

Так, в Магнитогорске родители не уследили за двухлетним малышом. Ребенок выпал из окна седьмого этажа. За его здоровье сейчас борются врачи. Следственный комитет проводит проверку.

“Имело место сотрясение головного мозга легкой степени и ссадины нижних конечностей. Поэтому ребенок находился двое суток в отделении реанимации. И сегодня ребенок переведен в отделение, так скажем, в состоянии ближе к удовлетворительному”, – уточняет заведующий хирургическим отделением Детской городской больницы Герасим Зайцев.

С переломами попал в больницу и челябинский ученик. Мальчик выпал из окна актового зала школы. Еще один случай – в Миассе. Через открытое окно вниз полетел четырехлетний малыш, но, к счастью, остался жив. Ребенка успел подхватить на руки прохожий. Заместитель губернатора региона Ирина Гехт возмущена чередой ЧП с травмированием и гибелью детей.

“Мы на самом деле обращаем внимание на семью и на ребенка, когда он находится в зоне неблагополучия. Но совершенно не замечаем, когда эти риски могут быть где-то близко. Поэтому сегодня я так жестко высказалась в отношении социального блока, что нужна перезагрузка. Нужно изменение подхода к работе”, – комментирует первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Выводы, пообещала Ирина Гехт, будут сделаны самые серьезные. В ближайшее время возможны кадровые решения в социальной сфере.

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