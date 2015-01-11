Не доверяйте свои деньги мошенникам!

На прошлой неделе сотрудниками полиции возбуждено два уголовных дела по преступлениям имущественного характера, совершенные дистанционным способом с использованием средств сотовой связи и информационной телекоммуникационной сети Интернет.

Так 4 октября жительнице Озерска позвонили мошенники и представились сотрудниками службы безопасности банка. Уже по отработанной схеме они сообщили ей о необходимости блокировки счета от мошеннических атак. Девушка продиктовала данные своей карты, и поступившие в смс-сообщениях пароли, предоставив доступ к своему счету, после чего лишилась 77000 рублей.

Взломав станицу с социальной сети, мошенники попросили в долг деньги у 27-ми летней озерчанки. Девушка перевела 10000 рублей на указанный счет, но вскоре догадалась, что ее обманули.

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск призывает граждан быть более бдительными!

Банк никогда не запрашивает по телефону сведения о карте клиента, её номер, код на обратной стороне, Ф.И.О. владельца карты и срок её действия, пароли, приходящие на ваш телефон при помощи сервиса «смс-оповещения», а также пин-код. Если собеседник пытается получить от вас такую информацию, либо просит сообщить коды, которые пришли на Ваш телефон от банка, прекратите с ним разговор.

Также в случае поступления сомнительной информации от ваших контактов в социальных сетях проверяйте, действительно ли именно ваш знакомый обращается к вам. Для этого можно ему позвонить, либо в переписке задать вопросы, на которые мошенник не сможет ответить.

Необходимо быть предельно внимательным при обращении к вам от ваших знакомых и близких в социальных сетях, в особенности с просьбой пополнить счет или в долг перевести деньги на банковскую карту.