В Озёрске состоится турнир по шахматам на Кубок Озёрского городского округа

В этот четверг, 17-го октября, в городском шахматном клубе начнется турнир по шахматам на Кубок Озерского городского округа среди учащихся до 18 лет.

Турнир проводится по олимпийской системе с выбыванием. Участники играют две партии с контролем 15 минут + 3 секунды добавление каждому участнику, если счет равный играют блиц 3 минуты + 2 секунды добавление каждому участнику 2 партии. Если победитель не выявлен, играется тай-брейк - 5 минут белым и 4 минуты чёрным, в случае ничьей, победителем становится участник, игравший черными фигурами. Право выбора цвета фигур определяется жребием.

Регистрация участников с 18-00 до 18.20.

Первый тур в 18.30.