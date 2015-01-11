Ледяной дождь и похолодание ожидаются в Челябинской области

К предстоящим выходным, 19 и 20 октября, в Челябинской области похолодает – ожидается замерзающий дождь, а столбики термометров опустятся до минус одного градуса днем.

По данным сервиса Гисметео, ледяной дождь прогнозируется в пятницу, 18 октября. Днем ожидается до плюс пяти. Уже на следующий день столбики термометров опустятся до минус пяти градусов ночью и минус одного – днем. Пройдет небольшой снег.

В воскресенье, 20 октября, днем потеплеет до плюс трех градусов.

По данным Гидрометцентра региона, в среду, 16 октября, в Челябинской области ожидается от минус двух до плюс трех градусов ночью и плюс 2-7 градусов – днем. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди.

https://dostup1.ru/society/Ledyanoy-dozhd-i-poholodanie-ozhidayutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_120870.html