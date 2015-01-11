Южноуральские дорожники переходят на усиленный режим из-за обещанной непогоды

На федеральных трассах в Челябинской области вводится усиленное патрулирование на ближайшие трое суток, причина, обещанный синоптиками комплекс неблагоприятных явлений.

«В связи с прогнозируемой непогодой – синоптики пообещали осадки в виде дождя и мокрого снега, понижение температуры воздуха в ночные часы – на территории Челябинской и Курганской областей с 15 по 18 октября управление обязало подрядные организации обеспечить круглосуточное патрулирование автомобильных дорог федерального значения, а также готовность, дежурство комбинированных дорожных машин, при необходимости – обработку проезжей части», – говорится в сообщении.

Водителей просят быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующие погодным условиям.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskie-dorozhniki-perehodyat-na-usilennyy-rezhim-iz-za-obeschannoy-nepogody_120883.html