Внимание. Трассу М5 в Челябинской области заваливает снегом

Погода на Урале резко ухудшается. На севере Челябинской области пошел снег. Трасса М5 покрылась плотной мокрой коркой. Возможно образование наката.

О плохих погодных условиях сообщают водители. Непростая обстановка, по последним данным, сложилась в районе Бакала и Златоуста, на перевале Уреньга.

К выходным в Челябинской области станет еще холоднее, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru.

В четверг и пятницу температура воздуха днем опустится до +4 градусов, а ночью – до -4 градусов.

В субботу днем будет около 0 градусов. Ночью прогнозируются первые морозы – ожидается до -10.

Кстати, синоптики составили предварительный прогноз погоды на ноябрь. Предполагается, что этот месяц на Урале будет теплее обычного.

https://www.cheltv.ru/vnimanie-trassu-m5-v-chelyabinskoj-oblasti-zavalivaet-snegom/