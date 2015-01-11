Посещение заключенных

В рамках проходящей по всем исправительным учреждениям недели молитвы клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска иерей Кирилл КУДРЯШОВ посетил находящуюся в нашем ЗАТО колонию, которая официально называется ФКУ ИК-24 ГУФСИН России по Челябинской области.

Впервые подобная неделя молитвы прошла в марте 2014 года на Крестопоклонной неделе. Практика «недели молитвы» существует и у протестантов, но та неделя молитвы, которая была проведена в тюрьмах Москвы, не имеет аналогов ни в мировой истории, ни в истории России. Теперь она стала уже традиционной по всей стране.

Старшим священником храма святителя Николая в СИЗО-5 Иоанном Чураковым были разработаны особые прошения и молитвы в соответствии с канонами Русской Православной Церкви.

Раньше молитва о заключенных совершалась по старому чину молений о плененных, но нельзя не согласиться с тем, что между человеком, попавшим в плен, и заключенным в тюрьму по решению суда, существует большая разница.

Службы недели молитвы были составлены таким образом, чтобы затронуть все основные проблемы и все категории лиц, связанных с печальной тюремной темой.

В первый день этой недели принято молиться о заключенных, во второй – о правосудии, в третий – о жертвах преступлений, в четвертый – о семьях заключенных, в пятый – о жизни после тюрьмы, в шестой – о сотрудниках системы правосудия, в седьмой – снова о заключенных.

Отец Кирилл обратился к собравшимся со словами проповеди:

«Мы собрались здесь с вами для того, чтобы совершить молебное пение о тех людях, которые находятся в местах лишения свободы, о тех, кто Промыслом Божиим был приведен в эти стены для того, чтобы исправить свою жизнь, для того, чтобы пройти здесь путем покаяния, для того, чтобы осознать здесь свою греховную жизнь, которая была до этого, и чтобы выйти из этих стен на свободу уже перерожденным, новым, очищенным человеком.

Святая Церковь никогда не оставляет без духовного попечения своих верных чад, тех людей, которые приняли когда-либо таинство Святого Крещения, которые хоть как-то душой тянутся и стремятся к Богу.

За каждой Божественной литургией возносятся молитвы ко Господу нашему Иисусу Христу о страждущих, о недужных, о находящихся в заключении. И сегодня здесь мы с вами тоже будем молиться о вас самих, о том, чтобы Господь даровал вам благодатные силы пройти путем покаяния и исправления до конца, чтобы время нахождения здесь в стенах исправительного учреждения пошло на пользу вашей бессмертной душе, для того чтобы Господь даровал вам силы оставить грех, для того, чтобы Господь помог вам вернуться к нормальной человеческой жизни, для того, чтобы Господь укрепил ваше стремление к духовному, нравственному возрастанию, чтобы вы снова вернулись в свои семьи, чтобы были утерты слезы ваших родителей, ваших жен, детей, чтобы Господь милостивно призрел на ваши покаянные труды, чтобы они увенчались успехом, чтобы Господь открыл для вас перспективы и горизонты совершенно новой, другой жизни, которая состоит в любви, которая состоит в служении ближнему своему, которая состоит в духовном возрастании и приближении к Богу».

После молебна все желающие имели возможность исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин.

Следует отметить, что православные священники г.Озерска регулярно посещают ИК-24 уже более двадцати лет. За эти годы здесь сформировалась библиотека духовной литературы, которая тоже выполняет свою миссию. Заключенные ждут визита священника и относятся к таким посещениям с благодарностью.

Александр Волынцев