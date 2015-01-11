Космонавты в Снежинске: Сверху видно, как ухудшается экология

Молодежь Снежинского ядерного центра (РФЯЦ – ВНИИТФ им. Забабахина, Челябинская область) встретилась с космонавтами – в «запретке» побывала делегация Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

На вопросы отвечали космонавты-испытатели Антон Шкаплеров, Мухтар Аймаханов, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. Специалисты ядерного центра интересовались распорядком дня, условиями труда и проживания на космической станции, перспективами полетов на Марс, а также теми научными опытами, которые проводятся на МКС.

В беседе были затронуты и проблемы экологии. «У нас есть специальные эксперименты. Мы делаем снимки определенных мест, в основном, тех, которые подвержены загрязнению, особенно городов. Также мы фотографируем по всей Земле морские порты, где видны нефтяные разливы. С годами заметно, как ухудшается экология планеты. И мы стараемся донести до людей, до политиков, что нужно принимать специальные законы, строить очистные сооружения», – рассказал Антон Шкаплеров.

В конце встречи представители Центра подготовки пригласили самых амбициозных и спортивных принять участие в ближайшем отборе в отряд космонавтов.

Затем гости из Звездного городка побывали в музее ядерного оружия РФЯЦ – ВНИИТФ, осмотрели экспозицию и познакомились с разработками института, совершили экскурсию по городу и побывали на 21-й площадке, в доме советского ученого Н.В.Тимофеева-Ресовского.

https://dostup1.ru/society/Kosmonavty-v-Snezhinske-Sverhu-vidno-kak-uhudshaetsya-ekologiya_120956.html