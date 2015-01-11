«Афиша на этот уикенд» вернулась!

После непродолжительного перерыва "Афиша на этот уикенд" возвращается!

Чем заняться в эти выходные? Куда поехать и чем впечатлиться?

Ответы прямо здесь!

Озёрск

Все выходные:

Центральная городская библиотека

Выставка акварели "Романтика души", автор Наталья Бабушкина

ТК"Родной": и в субботу, и в воскресенье в детском развлекательном центре "Веселандия" состоится развлекательная программа «КИС КИС МЯУ»!

19 октября

11-00 бк"Баскервиль"

Марафон 8-ой тур 2-3 группы «Пирамида свободная»

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Колобок", 3-5 лет

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Шикарная свадьба", комедия (16+)

20 октября

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

Гастроли театра "Вымысел" из города Верхний Уфалей

Забавная сказка для всей семьи, 3+

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Вверхтормашками!", сказка для безобразников и их бабушек. 6+

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Трамвай "Желание", драма (16+)

п.Новогорный

ДК "Энергетик": На Южном Урале стартует XIV Областной ретро - фестиваль «Песни юности нашей» с участием творческих коллективов Челябинской области. Отборочный тур фестиваля «Песни юности нашей».

Челябинск

Все выходные:

дс"Юность": Два в одном: продуктовая ярмарка и модная выставка пройдут в Челябинске