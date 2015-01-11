«Афиша на этот уикенд» вернулась!

После непродолжительного перерыва "Афиша на этот уикенд" возвращается!
Чем заняться в эти выходные? Куда поехать и чем впечатлиться?
Ответы прямо здесь!
Озёрск
Все выходные:
Центральная городская библиотека
Выставка акварели "Романтика души", автор Наталья Бабушкина
ТК"Родной": и в субботу, и в воскресенье в детском развлекательном центре "Веселандия" состоится развлекательная программа «КИС КИС МЯУ»!
19 октября
11-00 бк"Баскервиль"
Марафон 8-ой тур 2-3 группы «Пирамида свободная»
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Колобок", 3-5 лет
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Шикарная свадьба", комедия (16+)
20 октября
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
Гастроли театра "Вымысел" из города Верхний Уфалей
Забавная сказка для всей семьи, 3+
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Вверхтормашками!", сказка для безобразников и их бабушек. 6+
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Трамвай "Желание", драма (16+)
п.Новогорный
ДК "Энергетик": На Южном Урале стартует XIV Областной ретро - фестиваль «Песни юности нашей» с участием творческих коллективов Челябинской области. Отборочный тур фестиваля «Песни юности нашей».
Челябинск
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дс"Юность": Два в одном: продуктовая ярмарка и модная выставка пройдут в Челябинске