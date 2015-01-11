Холода еще вернутся. А пока на Урале ждут потепления

Зима задержится в Челябинской области еще на пару дней. Новая неделя начнется с непогоды. Причем, уже этой ночью в отдельных районах снова выпадет снег.

Днем 21 октября синоптики также прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Автомобилистам рекомендуют не терять бдительности – на дорогах с утра возможна гололедица, в горных районах сильная. Столбик термометра не поднимется выше +6, усилится ветер – Гидрометцентр прогнозирует порывы до 14 м/с.

Однако в первой половине недели потеплеет на всем Урале. В Свердловской области уже через несколько дней температура поднимется до +9. А в нашем регионе уже во вторник днем будет +8, а в следующую субботу ожидается и до 10 градусов выше нуля.

https://www.cheltv.ru/327608-2/