В ДК «Энергетик» прошел областной ретро-фестиваль

20 октября Дом культуры «Энергетик» встречал участников Областного ретро-фестиваля «Песни юности нашей». В поселок Новогорный съехались солисты, музыкальные коллективы Снежинска, Озерска, Челябинска, Сосновского, Красноармейского, Кунашакского, Аргаяшского районов/

В ДК «Энергетик» Фестиваль проходит уже в седьмой раз при поддержке Министерства культуры Челябинской области, Челябинского государственного центра народного творчества, администрации Озерского городского округа.

Выступления участников оценивало компетентное жюри, состоящее из профессиональных музыкантов, преподавателей вузов:

- Заведующий кафедрой эстрадно-оркестрового творчества Челябинского государственного института культуры, профессор, Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Хабибулин Рулан Генятович. - Преподаватель кафедры эстрадно-оркестрового творчества Челябинского государственного института культуры, профессор, народный артист Российской Федерации, Глазков Николай Григорьевич - Специалист ОГБУК «ЧГЦНТ» по вокально-хоровому и инструментальному жанрам, административный директор - координатор проекта, Биушева Ригина Владимировна.

Среди участников фестиваля - как коллективы с большим творческим стажем, так и недавно созданные.

Творческие коллективы и солисты, представляющие "Культурно-досуговый центр" Озерского городского округа, получили достойную оценку жюри:

Гран-При фестиваля – «Народный коллектив» Вокальный ансамбль «Альянс», хормейстер Ю.О. Некрасова, концертмейстер Т.В. Самохвалова.

Лауреат 1 степени - Катерина Андреева - «Народный коллектив» Театр эстрадной песни, педагог по вокалу Н.Ю. Алексеева.

Лауреат 1 степени - «Народный коллектив» вокальный ансамбль «Лето» (п. Новогорный), хормейстер Капина Т.В.

Лауреат 2 степени - Наталья Назарова - «Народный коллектив» Театр эстрадной песни, педагог по вокалу Н.Ю.Алексеева.

Лауреат 3 степени - «Народный коллектив» хор ветеранов труда «Славянка» (п. Новогорный), хормейстер Т.В. Капина

Дипломант 1 степени - Вокальный ансамбль «Россиянка», (руководитель Л.Т. Логвиновских).

Дипломант 3 степени - Дуэт Б.Очереднюк и Л. Маркина г. Озерск (рук. Маркина Л.Н.)