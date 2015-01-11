Кремль: Вину Дубровского может определить лишь суд

Степень вины того или иного фигуранта уголовного дела может определить только суд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дело экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

«Вину и степень вины любого человека может определить только суд», – сказал Песков, слова которого цитирует ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что не обладает деталями обвинений, которые вменяются Дубровскому: «Я не могу вам дать какую-либо информацию. Естественно, мы не можем обладать знаниями каких-то деталей тех обвинений, которые предъявляли».

Ранее о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении Дубровского сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы другого экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. По словам Трунова, следствие оценивает ущерб более чем в 20 млрд рублей. Адвокат Дубровского Рустам Курмаев заявил ТАСС, что бывший губернатор не был уведомлен о возбуждении дела.

Борис Дубровский с января 2014 года возглавлял Челябинскую область, в марте этого года президент России Владимир Путин принял его отставку.

В марте 2019 года ФАС России вынесла решение о картельном сговоре между Дубровским, региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства и АО «Южуралмост». По данным ведомства, в результате антиконкурентного соглашения компания выиграла 10 аукционов по ремонту и строительству дорог на Южном Урале на общую сумму почти 2,4 млрд рублей при снижении цены контракта не более чем на 1,5%.

С 2015 по 2018 годы более 90% договоров в этой сфере было заключено с магнитогорской компанией, ставшей монополистом на рынке. При этом, по данным ФАС, «министерством настойчиво совершались все возможные действия для заключения контрактов именно с АО "Южуралмост"», а реализации соглашений способствовали «факты систематического неформального взаимодействия сотрудников министерства и АО"». ФАС передала материалы дела в следственный департамент министерства внутренних дел РФ и в Генеральную прокуратуру.

По данным Трунова, в отношении Дубровского возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ).

https://dostup1.ru/politics/Kreml-Vinu-Dubrovskogo-mozhet-opredelit-lish-sud_121079.html