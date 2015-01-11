Синоптики предупредили о порывах ветра до 18 м/c на Южном Урале в среду

Порывы ветра в Челябинской области в предстоящие сутки будут достигать 18 метров в секунду.

В ночь на среду в регионе местами пройдут небольшие, в горах умеренные осадки (мокрый снег, дождь), будет от нуля до плюс пяти, при прояснении – до минус пяти. Днем 23 октября ожидается до плюс восьми градусов, не исключен небольшой дождь, местами порывы ветра до 15-18 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что ночью и утром на отдельных участках дорог будет гололедица.

Напомним, производители автомобильных шин рекомендуют «переобувать» машины при среднесуточной температуре плюс пять градусов: летние шины теряют свою эластичность при более низких температурах, а значит, сцепление протектора с дорожным покрытием ухудшается. В такой ситуации управление транспортным средством даже на сухом покрытии можно сравнить с ездой по льду, а тормозной путь увеличивается в разы.+

Специалисты МЧС советуют при гололедице наклеить на подошву обуви лейкопластырь или изоляционную ленту, а на каблуки прикрепить металлические набойки. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

По информации Гидрометцентра России, из-за ветра и гололедно-изморозевых отложений в Челябинской области объявлен желтый уровень погодной опасности.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-predupredili-o-poryvah-vetra-do-18-mc-na-Yuzhnom-Urale-v-sredu_121073.html