По многочисленным рейтингам и соцопросам челябинские дороги одни из худших в стране. Но так ли они плохи, лично решил проверить губернатор Алексей Текслер.

Чтобы оценить отечественные дороги, пришлось сесть за руль отечественного внедорожника «Лады Х-Ray». Благо, опыт вождения у главы области богатый: свою первую машину «ВАЗ-2106» он купил в 90-х годах как раз в Челябинске.

В ходе инспекции Текслеру пришлось вспоминать не только это, но и водительские ругательства.

На новенькой «Ладе», которую взял на тест-драйв, Алексей Текслер лично проверяет дороги региона. На пассажирском кресле – новый министр дорожного хозяйства. Готовится отвечать за каждую кочку. Но сначала отчитывается промокший до нитки Алексей Струговец. Его компания ремонтирует кольцо на улице Блюхера. Этот участок глава региона проверяет в третий раз, и вновь погода не балует.

– Мы традиционно с вами на этом объекте в дождь. Будем надеется, что это хороший знак и вы свои обещания всё-таки выполните. Договорились?

– Да.

За неделю работы надеются завершить, если не будет осадков. Осталось уложить часть асфальта и установить светофор. Алексей Текслер неожиданно сворачивает на второстепенную улицу Шаумяна. Качество асфальта губернатора не устраивает, как и грязь у частного сектора.

За рулём глава региона больше 20 лет. Начинал водить на «шерстёрке».

«В 1999 году купил «ВАЗ-2105» тоже в Челябинске. Каждый год, проводя отпуск, ездил по Челябинску, так что для меня этот опыт вождения в Челябинске не новый», – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

А вот у исполняющего обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева такого опыта, когда тебя везёт губернатор, ещё не было.

– На кочках сердце ёкало?

– Конечно. Спрашивал, что это такое, например. Необходимо было отвечать. Это труба, там яма.

– Сейчас губернатор уехал, как добираться будете?

– У меня машина есть. Я попросил водителя, чтобы он приехал на эту точку.

В этом году в регионе отремонтируют 400 километров дорог в городах и на трассах. В планах на следующий сделать в два раза больше и увеличить финансирование.

https://www.cheltv.ru/zdravyj-smysl-teksler-dorogi-proveryal/