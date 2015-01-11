В Озёрске открылся первый молодежный пресс-центр.

Обычный октябрьский четверг ознаменовался необычным и радостным событием не только для Дворца творчества детей и молодежи, но и для нашего города: 17 октября в Озерске открылся первый молодежный пресс-центр.

Уютная церемония началась с приветственного слова директора Дворца Ирины Николаевны Антоновой, которая пожелала юным журналистам и их педагогам успехов в совместном творчестве.

Затем ребятам и гостям праздника было предложено в интерактивной форме погрузиться в атмосферу разных видов СМИ: телевидения, радио, печати и интернета. Игра «Где телевизионная логика?» заставила юных журналистов пошевелить мозгами, в «Звугодайке» участвовали даже представители информационного центра ПО «Маяк», с легкостью угадывая звуки затвора фотоаппарата и старинной кинокамеры, повеселила всех «живая» печатная машинка, в которой буквами были дети, а запятой, восклицательным знаком и пробелом – взрослые, с радостью дети придумывали подписи к своим фотографиям с мастер-классов в игре «СМИмасик».

Большая подготовка предшествовала открытию молодежного пресс-центра. В течение года творческая группа разрабатывала проект «#Я в СМИ», стараясь не упустить ни одного нюанса, сделать его современным, стильным и креативным. Все удалось!

Благодаря поддержке производственного объединения «Маяк» мы смогли оборудовать учебные классы специальной техникой: у пресс-центра есть видеокамеры и штативы, зеркальный фотоаппарат, малый комплект студийного света, графический планшет, профессиональный диктофон, монтажный стол с мощным компьютером, комплект оборудования для записи радиопередач.

Наталья Кочутина, руководитель творческой группы проекта «#Я в СМИ», отметила в поздравительной речи, что залог успеха – это командная работа людей, влюбленных в свое дело, пожелала ребятам и педагогам ярких медиа-побед.

Конечно же, открытие пресс-центра не могло обойтись без посвящения в журналисты и подарков со смыслом: значок с логотипом, чтобы почувствовать себя частью проекта, блокнот и ручка – необходимый комплект для практической работы.

Завершилась церемония открытия танцем под зажигательный ритм гимна «Я в СМИ». После чего в дружеской обстановке и хорошем настроении дети, их родители и творческая группа проекта собрались за чайным столом, чтобы уплетая вкусные пирожные отпраздновать День рождения молодежного пресс-центра.

http://www.gorono-ozersk.ru/node/6770