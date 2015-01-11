Правительство Челябинской области создает структуру, которая займется мониторингом СМИ и соцсетей

Правительство Челябинской области создает новую структуру, которая займется мониторингом средств массовой информации и социальных медиа.

«АНО ”Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области” будет выявлять те проблемы, о которых жители региона не пишут в официальных обращениях и жалобах, которые не попадают в поле зрения СМИ», - пояснили в пресс-службе правительства области. Полученная информация будет обрабатываться, анализироваться и передаваться в правительство региона для принятия управленческих решений.

Кроме того, АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» будет проводить собственные социологические исследования. Центру будет передан и уже действующий проект «Активный житель 74». Это новый сервис регионального портала государственных и муниципальных услуг Челябинской области, который позволяет жителям принимать активное участие в управлении регионом, отмечается на сайте проекта. На сайте поводятся опросы по проектам и нововведениям, которые органы власти планируют к реализации или уже внедряют.

Вопрос о создании АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» будет рассмотрен в четверг, 24 октября, на заседании правительства. АНО будет подведомственно министерству имущества региона.

https://uralpress.ru/news/politika/pravitelstvo-chelyabinskoy-oblasti-sozdaet-strukturu-kotoraya-zaymetsya-monitoringom