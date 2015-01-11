После визита Текслера Карабаш получит 20 миллионов на ремонт транзитной автодороги

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение направить 20 миллионов рублей на ремонт участка автодороги Миасс – Карабаш – Кыштым, выполняющей функции дублера федеральной трассы М5.

Решение о направлении денег было принято губернатором региона после поездки с рабочим визитом в Карабаш. Об этом Алексей Текслер написал на своей страничке в Instagram.

«Многие знают эту дорогу через Карабаш, часто пишут мне о её плохом состоянии. Она транзитная, соединяет северную часть области с горнозаводской зоной и югом. Ежедневно тысячи автомобилей пытаются по ней проехать. Но сделать это тяжело. Принял решение, будем ремонтировать. Полностью поменяем здесь дорожное полотно»,- сообщил глава региона.

Протяженность участка автодороги Кыштым (северный объезд) – Карабаш – Миасс (южный въезд) составляет более пяти километров, автодорога находится в собственности Карабаша и является частью областной транзитной дороги, выполняющей функции федеральной трассы М-5. Ежедневный транспортный поток тут составляет порядка шести тысяч машин, в том числе и большегрузов. Дорога многие году находилась в неудовлетворительном состоянии, жалобы в разные органы власти поступали постоянно. Все дело в том, что через этот участок дороги проходит самый короткий путь к Магнитогорску, Миассу, Златоусту и Сатке, а также к озерам Тургояк, национальному парку Зюраткуль, горнолыжным курортам «Абзаково» и «Солнечная долина». Алексей Текслер поручил выделить в следующем году порядка 20 миллионов рублей на ремонт самого разбитого участка дороги в границах города Карабаша. Также в следующем году будут направлены средства на разработку проекта реконструкции автодороги Миасс – Карабаш – Кыштым.

https://uralpress.ru/news/ekonomika/posle-vizita-tekslera-karabash-poluchit-20-millionov-na-remont-tranzitnoy-avtodorogi