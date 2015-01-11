Состоялось заседание Собрания депутатов

24 октября на сессии были рассмотрены ряд имущественных вопросов, корректировка бюджета округа на текущий год, удовлетворены четыре протеста прокурора ЗАТО г. Озерска, назначена дата проведения публичных слушаний по проекту бюджета округа на 2020 год.

Первым вопросом повестки дня депутаты утвердили восемь членов в новый состав Общественной палаты Озерского городского округа.

Следует отметить, что Общественная палата формируется из числа граждан, представленных в её состав общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории Озерского городского округа.

В ноябре 2019 годя истекает срок полномочий действующего состава Общественной палаты. В соответствии с процедурой избрания, восемь кандидатур в новый состав предлагает администрация и восемь человек – Собрание депутатов. Далее шестнадцать утверждённых членов палаты принимают решение о приёме ещё девяти кандидатур, представленных общественными объединениями.

– Предлагая кандидатов в состав Общественной палаты мы прежде всего хотели бы видеть людей неравнодушных. Это главная черта человека, который занимается общественной работой. Каждая кандидатура рассматривалась нами на комиссии, – прокомментировал вопрос председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков. – Сегодня на сессии по представленным кандидатурам было принято положительное решение. Таким образом, в ноябре должен быть сформирован новый состав Общественной палаты.

Андрей Кузнеченков подчеркнул, что Общественная палата оказывает большую помощь и поддержку в работе Собрания депутатов:

– С Общественной палатой мы работаем в ежедневном режиме, многие вопросы решаются нами совместно. Параллельно идёт взаимодействие с Молодёжной общественной палатой – это две возрастные ветви одного движения. Наши общественники активно работают с палатой Челябинской области. Кроме того, они объединяют волонтёрские, профсоюзные, ветеранские и другие организации, поэтому роль Общественной палаты в жизни округа переоценить трудно.

В ходе сессии заместитель председателя Собрания депутатов Олег Костиков выступил с информацией о проведении в Озерском городском округе публичных слушаний по проекту бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Он отметил, что в соответствии с действующим законодательством проект бюджета в обязательном порядке проходит процедуру публичных слушаний:

– В целях информирования населения округа, учёта общественного мнения и подготовки соответствующих рекомендаций Собранию депутатов.

Депутатским корпусом было принято решение назначить публичные слушания на 5 декабря 2019 года, слушания пройдут в актовом зале Собрания в 17:00 часов.

В завершении заседания информационно был заслушан вопрос об участии органов местного самоуправления в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов. С докладом по данному вопросу выступила исполняющая обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Наталья Василенко. Заслушав выступление, депутаты приняли решение обсудить существующие проблемы в сфере ТКО на заседании комиссии по городскому хозяйству и природопользованию с приглашением регионального оператора.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40884/