Трагедия в Розе стала очередным доказательством необходимости «соцперезагрузки»

Трагедия, произошедшая накануне в поселке Роза, вызвала большой общественный резонанс. В доме, по предварительной версии, из-за утечки газа погибли пять человек. Среди них — 10-летний Никита. Мальчик рос в неблагополучной семье, на несколько месяцев его помещали в спеццентр по просьбе мамы. Ранее женщина потеряла еще одного ребенка, малыш погиб, не прожив и года.

За семьей следили, Никиту вернули матери совсем недавно, после того, как женщина устроилась на работу и якобы перестала злоупотреблять спиртным. Во взаимодействии социальных служб с неблагополучной семьей недостатки увидела первый вице-губернатор Челябинской области.

«Формально, наверное, претензий к социальным работникам нет: проведено 39 патронажей и прочие бюрократизмы через запятую. Но никто не задумался над тем, что мама начала пить, когда умерла ее малютка (синдром внезапной младенческой смертности). И никто не предложил психологическую помощь и поддержку. Потом снова били по хвостам, кодируя от алкогольной зависимости и ставя на учет. Выполнив весь набор мероприятий, сняли с учета, чтобы не отягощать статистику»,

— написала Ирина Гехт на своей странице в соцсети.

При этом она заявила, что не обвиняет людей, которые выполняли свою работу. Ирина Гехт отметила, что необходимо менять инструкции «прошлого века» и начинать действовать по-новому. Возможно, за этим последуют изменения в социальной сфере региона.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пяти человек в частном доме поселка Роза. Накануне трагедии члены семьи и гости устроили застолье. Из семи человек выжили лишь двое.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/tragediya-v-roze-stala-ocherednym-dokazatelstvom-neobkhodimosti-sotsperezagruzki/