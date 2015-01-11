Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков вышел из колонии – остаток наказания ему заменили принудительными работами.

Оставшееся наказание экс-чиновник будет отбывать в Оренбургской области. Напомним, Николай Сандаков был осужден к 5 годам 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом 7 млн рублей за мошенничество и получение взятки. В зачет срока ему пошли дни, проведенные под арестом во время следствия. Таким образом, Сандакову оставалось до конца срока 2 года 5 месяцев и 22 дня.+

Копейский городской суд учел поведение осужденного, меры, предпринятые им к погашению штрафа, тот факт, что он встал на путь исправления и заменил неотбытую часть наказания принудительными работами.

По версии следствия, в 2011-2012 годах Сандаков путем обмана похитил у бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова 1,5 млн рублей, пообещав ему содействие в назначении на должность главы Магнитогорска.

Кроме того, Сандаков, используя служебное положение, в 2013-2014 годах получил от директора ЧОП «Питон» взятку в виде услуг на сумму более 1 млн рублей по охране своего дома. Взамен чиновник способствовал заключению госконтракта на обеспечение безопасности высшего должностного лица на условиях, выгодных для ЧОП.

Также суд признавал его виновным в подстрекательстве к неправомерному доступу к информации, но от наказания освободил в связи с истечением срока давности.

https://dostup1.ru/society/Nikolay-Sandakov-vyshel-iz-kolonii_121165.html