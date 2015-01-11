В преддверии отпусков. Роспотребнадзор рассказал, где небезопасно отдыхать этой осенью

В России начинается сезон осенних каникул, а это значит, что многие отправятся отдыхать на море. Роспотребнадзор создал памятку об опасной болезни – лихорадке данге, риск заразиться которой есть у 40% населения планеты.

С начала 2019 года в 46 странах Американского региона этой болезнью заболело 2,6 миллиона человек, и почти половина случаев закончилась летальным исходом.

По данным ведомства хуже всего ситуация обстоит в Бразилии, там зарегистрировано более двух миллионов случаев заражения. Далее в списке идут Мексика, Никарагуа, Колумбия и Гондурас.

В Южной и Юго-Восточной Азии вспышки наблюдались в 23 странах. Заболеть можно также на Филиппинах. В Шри-Ланке зафиксировано 230 тысяч случаев, а в Таиланде – 102 тысячи.

Страны Европы тоже не выходят из группы риска, есть заболевшие в Италии, Испании и Франции.

Лихорадка денге сопровождается тяжелыми симптомами: высокой температурой, сыпью, тошнотой, головной и мышечной болью, возможно внутреннее кровотечение.

https://www.cheltv.ru/v-preddverii-otpuskov-rospotrebnadzor-rasskazal-gde-nebezopasno-otdyhat-etoj-osenyu/