Новый год и Рождество – самые добрые семейные праздники. Вот уже седьмой год Озерский городской округ принимает участие в региональном открытом конкурсе творческих работ «Рождественская сказка».

Главная цель конкурса, организованного Министерством культуры Челябинской области – пропаганда общечеловеческих ценностей - милосердия и сострадания.

22 октября в Центральной городской библиотеке завершился муниципальный этап регионального конкурса рисунков «Рождественская сказка». Организационный комитет оценил конкурсные работы по пятибалльной системе и выявил победителей.

Конкурс проводился по двум номинациям: рисунок и литературное произведение, отражающие тему Рождества, добрых дел, помощи близким.

Работы победителей войдут в буклет - альманах, который будет подарен каждому победителю регионального открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка» во время Губернаторских рождественских ёлок.

Всего в конкурсе приняли участие 17 работ, представленных учащимися от 7 до 17 лет образовательных учреждений округа:

№ 21, № 25, № 27, № 30, № 32, № 33, № 34, № 202, лицея № 23, Детской художественной школы и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Все рисунки сделаны с любовью, с особым подходом к теме, пронизаны душевным теплом.

Победителями муниципального этапа стали 3 лучших рисунка и 3 литературных произведения:

Семкив Екатерина (14 лет, рисунок на тему «Рождество», руководитель - Антонова Елена Николаевна)

Козлова Анна (16 лет, рисунок на тему «Во все края летите, птицы, несите весть о Рождестве», руководитель- Кокарева Нина Ерофеевна)

Балабина Варвара (15 лет, рисунок на тему «Рождественское чудо», руководитель - Скокова Татьяна Сергеевна)

Иванова Елизавета (13 лет с трогательным рассказом «Сотвори добро», руководитель - Беликова Ирина Аркадьевна)

Якимова Полина (14 лет, с душевным рассказом «Коробка добра», руководитель - Якимова Елена Аркадьевна)

Козлов Владимир (10 лет с волшебной сказкой «Волшебная ночь», руководитель - Лебедева Любовь Александровна).

Эти работы будут представлены на областном этапе конкурса "Рождественская сказка".

Организаторы мероприятия выражают благодарность всем детям, педагогам-наставникам, родителям и руководителям учреждений, принявшим участие в конкурсе.

Текст и фото: управление культуры администрации.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/40887/