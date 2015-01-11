Начнется резко. Жителей Челябинской области ждет 12-градусный перепад температуры

Прощальный привет приготовила погода жителям Челябинской области. В этот понедельник уральцев ждет по-настоящему теплый сюрприз. 28 октября воздух прогреется днем до +14 градусов.

Однако радоваться придется недолго. Уже завтра резко похолодает. Вторник принесет дожди и всего +2 градуса. Дороги за ночь могут заледенеть от резкого перепада температуры, предупреждают синоптики.

Кроме того, изменения в природе почувствуют метеозависимые люди. Атмосферное давление в ближайшие сутки существенно понизится и составит всего 722 мм ртутного столба.

Согласно народным приметам, сегодня Ефимий день. Наши предки уже не ждали тепла и говорили «Ефимий холодом корни деревьев смыкает, сон навевает».

https://www.cheltv.ru/nachnetsya-rezko-zhitelej-chelyabinskoj-oblasti-zhdet-12-gradusnyj-perepad-temperatury/