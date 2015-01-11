Шквал нарушил электроснабжение в 10 южноуральских муниципалитетах

Сильный порывистый ветер оставил без электроснабжения 10 муниципальных образований в Челябинской области.

«На вечер 28 октября зафиксировано отключение девяти линий электропередачи 6-10 кВ в Аргаяшском, Каслинском, Кунашакском, Чебаркульском, Ашинском, Усть-Катавском и Катав-Ивановском районах, Кыштыме, Златоусте, Миассе», – сообщили в пресс-службе филиала «Россети Урал» – «Челябэнерго».

Там уточнили, что без электроснабжения остались 5,5 тыс. южноуральцев.

Уточняется, что аварийно-восстановительные бригады Центральных и Златоустовских электрических сетей приступили к работам на поврежденных стихией объектах, в том числе – на арендованных энергообъектах бывших сетей компании-банкрота «АЭС-Инвест».

«Выполняются необходимые переключения для перевода потребителей на резервные схемы электроснабжения. Специалисты "Челябэнерго" принимают все необходимые меры для того, чтобы в ближайшее время вернуть свет в дома южноуральцев», – говорится в сообщении.

В понедельник синоптики предупредили, что ночью 29 октября с прохождением холодного фронта в отдельных районах Челябинской области порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду, днем – 17 м/с.

https://dostup1.ru/accident/Shkval-narushil-elektrosnabzhenie-v-10-yuzhnouralskih-munitsipalitetah_121253.html