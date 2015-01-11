«Закрытая» поэзия двадцать лет спустя

Вышел из печати очередной тираж сборника «Антология поэзии закрытых городов Росатома».

Первый выпуск «Антологии» состоялся двадцать лет назад и был посвящен 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина. Тогда «головная» редколлегия базировалась в Железногорске (бывш. Красноярск-26).

Впрочем, насколько мне не изменяет память, родилась идея создания подобного сборника в светлых головах снежинцев и железногорцев во время совместного чтения стихов на одной из творческих встреч. Тогда мысль о совместном поэтическом проекте десяти городов Росатома казалась не достаточно безумной, чтобы не быть осуществленной.

Сказано – сделано. И в октябре 1999 года Железногорск уже радушно принимал представителей всех десяти городов-побратимов в свои поэтические объятия.

В свое время я вручил председателю Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России И.И.Сабило экземпляр «Антологии», и надо отметить, Иван Иванович был потрясен. Он тут же восторженно бросился показывать книгу своим коллегам по Союзу: «Вы только посмотрите, что они там делают!»

И вот, наконец, и Снежинск приглашает к себе авторов «Антологии» на презентацию очередного сборника. Не один месяц трудились редколлегии на местах, чтобы направить в «головную» редколлегию достойные тексты.

Озёрск представляют в этом выпуске более сорока авторов. Среди них есть и маститые, такие как члены Союза писателей Александр Шубин и Владимир Коровин, и широко известный в виртуальном пространстве Александр Петрушкин, и восходящая звезда молодого андеграунда Дмитрий Машарыгин. Есть и те, для кого публикация в «Антологии» стала дебютом.

Радует, что несмотря ни на что удалось найти средства на издание этой книги. Конечно, хотелось бы почаще, но уж очень хлопотное это дело: издание «Антологии». И «настоящие буйные» находятся реже, чем хотелось бы.

А у читающих озерчан уже скоро будет полное право требовать новый выпуск «Антологии» в Центральной городской библиотеке.

Александр Волынцев