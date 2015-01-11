Выйти из тени. Для южноуральских репетиторов и нянечек введут налог

Федеральное министерство финансов продолжает развивать практику налога для самозанятых граждан. Его предложено внедрить в том числе и в Челябинской области.

Вариант соответствующих поправок в уже действующий закон опубликован на официальном портале проектов нормативных актов. К эксперименту планируется подключить не только Южный Урал, но и еще 18 регионов. В том числе в список попали соседние Свердловская область и республика Башкортостан, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа, Пермский Край, Тюменская область, а также несколько регионов Поволжья и Сибири.

Конкретные сроки внедрения инициативы пока неизвестны. Проект сейчас находится на этапе экспертизы.

Напомним, что под “самозанятыми гражданами” понимаются предприниматели, работающие “на себя” с физическими лицами (например, репетиторы, нянечки или мастера маникюра). Сейчас налог для них в экспериментальном формате действует в четырех регионах: в Москве и Подмосковье, в Калужской области и в Татарстане.

https://www.cheltv.ru/vyjti-iz-teni-dlya-yuzhnouralskih-repetitorov-i-nyanechek-vvedut-nalog/