Праздничная яркая афиша для хмурого ноябрьского уикенда!

Озёрск, с Днём рожденья!

Озерчане, с выходными вас!

Афиша для отличного уикенда!

Озёрск

9 ноября

11 и 13-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Маленькие хитрости", сказка-проделка, 5-7 лет (малый зал)

14-00 ДК им.А.С.Пушкина, п.Татыш

Если вы хотите украсить новогоднюю елку игрушками, сделанными своими руками; если вы хотите создать свой семейный оберег – приглашаем вас на мастер-класс Людмилы Лекаревой.

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Шутки в глухомани", семейная комедия (14+)

10 ноября

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Машенькина свирель", сказка-диковинка, 5-9 лет (большой зал)

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Золушка", старинная сказка (6+)

16-00 Центральная городская библиотека

Чемпионат по чтению вслух на русском языке "Открой рот!"

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Шикарная свадьба", комедия (16+)

Кыштым

13-00 Народный дом

Показ театральных коллективов.

Челябинск

9 ноября

21-00 Театр драмы им. Орлова

"Как я съел собаку" - первый спектакль Евгения Гришковца. Премьера состоялась в 1999 году.

В этом году спектаклю исполнилось 20 лет.

10 ноября

С 10 до 17-00 Театр "Манекен"

Региональная выставка-конкурс стендового моделизма. Вход свободный.

11-00 парк им.Гагарина, со стороны памятника Курчатова, за workout площадкой (на футбольном поле)

Игра в лапту!

Екатеринбург

9 ноября

17-00 Культурно-выставочный комплекс «Синара Центр»

Временные выставки Галереи Синара Арт 9 ноября станут площадкой для уникального события — показа двух перформансов, объединяющих инсталляции и пластические движения в единое высказывание. Зрители смогут погрузиться в историю первозданных и рукотворных миров и увидят со стороны обитателей рая XXI века.

19-00 Екатеринбург ЭКСПО

Группа Би-2 9 ноября отыграет концерт в Екатеринбург-Экспо! Музыканты представят свою новую программу «New Best», в которую войдут новые хиты с альбома «Горизонт событий» и уже знакомые поклонникам песни группы. На шоу все будет, как обычно: и хоровое пение тысяч голосов, и вовлечение каждого зрителя в действо, происходящее на сцене.

19-00 Цирк

Цирк на воде!

10 ноября

С 11-00 ул.Студенческая, 1, литера «К». Комфортные условия в теплом помещении.

Турнир TURBA Karting

Александра Лебедева