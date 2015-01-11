Праздничная яркая афиша для хмурого ноябрьского уикенда!

Озёрск, с Днём рожденья!
Озерчане, с выходными вас!
Афиша для отличного уикенда!
Озёрск
9 ноября
11 и 13-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Маленькие хитрости", сказка-проделка, 5-7 лет (малый зал)
14-00 ДК им.А.С.Пушкина, п.Татыш
Если вы хотите украсить новогоднюю елку игрушками, сделанными своими руками; если вы хотите создать свой семейный оберег – приглашаем вас на мастер-класс Людмилы Лекаревой.
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Шутки в глухомани", семейная комедия (14+)
10 ноября
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Машенькина свирель", сказка-диковинка, 5-9 лет (большой зал)
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Золушка", старинная сказка (6+)
16-00 Центральная городская библиотека
Чемпионат по чтению вслух на русском языке "Открой рот!"
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Шикарная свадьба", комедия (16+)
Кыштым
13-00 Народный дом
Показ театральных коллективов.
Челябинск
9 ноября
21-00 Театр драмы им. Орлова
"Как я съел собаку" - первый спектакль Евгения Гришковца. Премьера состоялась в 1999 году.
В этом году спектаклю исполнилось 20 лет.
10 ноября
С 10 до 17-00 Театр "Манекен"
Региональная выставка-конкурс стендового моделизма. Вход свободный.
11-00 парк им.Гагарина, со стороны памятника Курчатова, за workout площадкой (на футбольном поле)
Игра в лапту!
Екатеринбург
9 ноября
17-00 Культурно-выставочный комплекс «Синара Центр»
Временные выставки Галереи Синара Арт 9 ноября станут площадкой для уникального события — показа двух перформансов, объединяющих инсталляции и пластические движения в единое высказывание. Зрители смогут погрузиться в историю первозданных и рукотворных миров и увидят со стороны обитателей рая XXI века.
19-00 Екатеринбург ЭКСПО
Группа Би-2 9 ноября отыграет концерт в Екатеринбург-Экспо! Музыканты представят свою новую программу «New Best», в которую войдут новые хиты с альбома «Горизонт событий» и уже знакомые поклонникам песни группы. На шоу все будет, как обычно: и хоровое пение тысяч голосов, и вовлечение каждого зрителя в действо, происходящее на сцене.
19-00 Цирк
Цирк на воде!
10 ноября
С 11-00 ул.Студенческая, 1, литера «К». Комфортные условия в теплом помещении.
Турнир TURBA Karting
Александра Лебедева