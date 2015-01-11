В Озёрске наградили лучших сотрудников органов внутренних дел

8 ноября в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в актовом зале Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск в торжественной обстановке состоялось вручение почетных грамот и благодарностей за образцовое исполнение служебных обязанностей отличившимся сотрудникам.

Начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск полковник полиции Сергей Ревякин поздравил ветеранов и весь личный состав Управления.

«Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел! Этот праздник для всех, кто посвятил жизнь служению народу, закону, Отечеству. Наша профессия – одна из самых важных и нужных.Требования к ней никогда не зависели от времени. Высокая ответственность, честность и мужество - вот качества, которыми должен обладать и обладает каждый из вас. Наша работа связана с риском для жизни, с готовностью в любую минуту решать самые нестандартные задачи, иметь дело с внештатными ситуациями, соблюдая при этом закон, проявляя мужество и самообладание. Особые слова благодарности нашим ветеранам! Вы - золотой запас, образец для подражания, добрые наставники. Желаю вам, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Дорогие коллеги, благодарю вас за честный и добросовестный труд и передаю самые теплые поздравления членам ваших семей. Все наши профессиональные достижения- это и их заслуга тоже. Желаю успехов в выполнении профессиональных задач, жизнелюбия, мира, добра и благополучия.»

Воспитанники детского дома и учащиеся 1 «В» и 5 «В» школы № 24 в честь праздника подготовили подарки полицейским - рисунки и поделки на тему «Сотрудник полиции глазами детей».

По окончании торжественного мероприятия полицейские наряды заступили на службу по охране общественного порядка и обеспечению безопасности озерчан.