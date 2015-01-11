Сожгла улики? На Южном Урале мать много лет прятала 3 детей от людей

Трагедия в южноуральской глубинке обрастает жуткими подробностями. Сгоревший на днях в Усть-Катаве частный дом, вероятно, был «тюрьмой» для троих подростков.

Как утверждают местные жители, мать растила детей, не разрешая им контактировать с внешним миром, а после того, как подросшие отпрыски сбежали, женщина сожгла собственный дом. Семейная драма разыгралась в Челябинской области несколько дней назад, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru.

Трое детей жительницы Усть-Катава, которым на данный момент исполнилось 20, 15 и 11 лет, сбежали из дома из-за непростых отношений с матерью и невыносимых условий. Женщина, видимо, перестаралась с опекой над ними, рассказали корреспонденту cheltv.ru жители города: она не водила их в школу, а занималась воспитанием самостоятельно, уверяя, что подростки находятся на домашнем обучении.

Соседи подтверждают, что детям не разрешалось выходить на улицу, пользоваться интернетом и общаться с другими людьми. По рассказам старшей дочери, «заботливая мама» покупала им диски с мультфильмами и иногда разрешала говорить по телефону с родственниками из других городов.

Отец о происходящем, якобы, не знал, супруги были в разводе и мужчина давно жил и работал в другой области.

Идею с побегом придумала старшая 20-летняя дочь, девушка решила, что так больше жить не может, и подговорила младших брата и сестру уйти из материнского дома.

Дети покинули «гнездо» 6 ноября, а на следующий день в городе случился страшный пожар – загорелся их дом. Спасатели нашли мертвой в постройке многодетную мать. Не исключено, что побег детей шокировал женщину, и она сама подожгла строение.

В данный момент дети находятся под контролем социальной службы, специалисты выясняют, наблюдались ли подростки у врачей и к какой школе относились.

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