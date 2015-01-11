Треноги узаконят. На российских дорогах появится новый знак

На российских дорогах появится новый знак. Таблички желтого цвета с надписью «Фотовидеофиксация» планируется ввести в действие в первом квартале 2020 года. Они будут сообщать, где установлены переносные камеры-треноги.

Таковы требования новой редакции ГОСТа по применению дорожных знаков, которые разработал институт РосдорНИИ. Как уточняет «Коммерсант», действующие сегодня правила разрешают применять обозначение «Фотовидеофиксация» только для стационарных приборов.

Есть и другие нововведения – с магистралей исчезнут знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога» на прямоугольных щитах с желто-зеленым фоном. Эксперты полагают, что такой указатель мешает восприятию информации. Обновленная редакция ГОСТа сейчас находится «на последней стадии утверждения».

https://www.cheltv.ru/331401-2/