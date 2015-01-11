Водителей предупредили о сильном гололеде на трассах в Челябинской области

Ночью и днем 14 ноября на дорогах Челябинской области ожидается гололедица, в горах сильная – водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок, если есть такая возможность.

«Если путешествие отменить невозможно, нужно быть особо осторожными и внимательными. Соблюдайте дистанцию, выбирайте разумный скоростной режим, не совершайте резких маневров, заблаговременно включайте указатели поворотов», – говорится в сообщении.

При возникновении опасности следует принять необходимые меры, вплоть до остановки транспорта. Также важно не мешать работе спецтехники, задействованной на очистке автодороги.

Напомним, что подрядные организации ведут круглосуточное патрулирование. В компании уверяют, что дорожная спецтехника находится в дежурном режиме, имеется полный запас противогололедных материалов.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

https://dostup1.ru/society/Voditeley-predupredili-o-silnom-gololede-na-trassah-v-Chelyabinskoy-oblasti_121723.html