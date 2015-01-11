Каждый второй рубль бюджета-2020 пойдет трансфертом в муниципалитеты

Председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш прокомментировал вопрос о том, как будут строиться межбюджетные отношения между региональной казной и муниципалитетами – органам МСУ рекомендовано повышать эффективность освоения бюджетных средств.

«С 2020 года в местные бюджеты передается дополнительно 10 процентных пунктов доходов, поступающих по упрощенной системе налогообложения, что приведет к увеличению доходов местных бюджетов в 2020 году на 890,9 миллиона рублей», – отметил спикер южноуральского парламента.

Кроме того, в 2020 году каждый второй рубль областного бюджета будет направлен в муниципалитеты в виде трансфертов, при этом основной объем средств предоставляется в форме целевой финансовой помощи. Так, объем субсидий на решение вопросов местного значения увеличен в полтора раза.

Одно из новшеств – в законе о бюджете будет утвержден перечень субсидий местным бюджетам и их распределение, за исключением предоставляемых на конкурсной основе. Это позволит спланировать сбалансированные местные бюджеты на предстоящую трехлетку.

«Будет увеличен объем средств, выделяемых по проекту "Реальные дела". Мы настоятельно рекомендуем предусмотреть в рамках этого проекта основное направление – проект "Теплое окно"», – говорит Владимир Мякуш.

Он настаивает, что органы местного самоуправления должны усилить работу по эффективному использованию бюджетных средств, которые выделяет им область, в частности, активизировать работу по привлечению резервов налоговых и неналоговых доходов и обеспечить сбалансированность местных бюджетов.

В Законодательном Собрании Челябинской области идет работа по подготовке к публичным слушаниям по проекту закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Проект бюджета на трехлетний период уже рассмотрели комитеты Законодательного Собрания. Сейчас идет прием заявок от граждан на участие в публичных слушаниях.

https://dostup1.ru/finance/Kazhdyy-vtoroy-rubl-byudzheta-2020-poydet-transfertom-v-munitsipalitety_121722.html