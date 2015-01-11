Красивая дата. Жителям Челябинской области рассказали, где можно пожениться 02.02.2020

В Государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области уже задумались о желающих создать семьи 02.02.2020. Сделать это можно будет далеко не во всех отделениях.

“Красивая” дата выпадает на воскресенье, а у государственных учреждений это, как правило, выходной. Ради желающих создать семью 2 февраля 2020 года сотрудники некоторых отделов все-таки выйдут на работу. В мэрии Челябинска рассказали, какие именно ЗАГСы примут молодоженов.

В областном центре будут открыты двери только одного единственного отдела – в Металлургическом районе.

В Челябинской области заключить брак можно будет в Златоусте, Верхнем Уфалее, Карабаше, Копейске, Кыштыме, в поселке Локомотивный, Магнитогорске, Миассе, Снежинске, Трёхгорном, Троицке, Чебаркуле и Южноуральске.

Помимо этого будут расписывать граждан в Ашинском, Верхнеуральском, Катав-Ивановском, Кизильском, Красноармейском, Кусинском, Пластовском, Саткинском, Чесменском, Уйском и Троицком муниципальных районах.

Сообщается, что заявление на бракосочетание можно подать до 28 декабря 2019 года. Правда, стоит поторопиться, потому что количество мест ограничено.

https://www.cheltv.ru/331689-2/