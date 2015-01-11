Успеем приготовить оливье. Будет ли 31 декабря рабочим днем рассказали в Кремле

До нового 2020 года осталось полтора месяца. Многие уже начали задумываться о том, как и где отметить праздник.

На вопрос – «когда начинать» ответ дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он повторил, что 31 декабря будет рабочим днем.

«В этот день нужно работать», – заявил Песков в ответ на предложение о переносе рабочего дня с 31 числа на одну их январских дат.

Такую инициативу общественники выдвинули ради того, чтобы россияне успели подготовиться к сказочной ночи. Однако предложение не нашло поддержки у правительства.

https://www.cheltv.ru/uspeem-prigotovit-olive-budet-li-31-dekabrya-rabochim-dnem-rasskazali-v-kremle/