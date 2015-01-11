Вот это давка. На Южном Урале скачет атмосферное давление

По прогнозам синоптиков завтра, 19 ноября, на территории Южного Урала ожидается резкий скачок атмосферного давления. Норма будет превышена более чем на 10 пунктов. Такие перепады могут стать причиной плохого самочувствия некоторых метеозависимых людей.

Сегодняшние показатели атмосферного давления составляли 749 мм ртутного столба. При этом естественной нормой является 745мм. В течение суток предвидится повышение 756мм ртутного столба.

В таких условиях у людей с повышенной чувствительностью могут обостриться, например, головные боли и тахикардия. Особенно сильно атмосферное давление влияет на людей с проблемами сердечно- сосудистой системы.

В такие дни врачи советуют воздержаться от употребления крепких напитков, не переедать и отказаться от курения.

https://www.cheltv.ru/vot-eto-davka-na-yuzhnom-urale-skachet-atmosfernoe-davlenie/