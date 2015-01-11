Кыштым может стать съемочной площадкой для фильма Федора Бондарчука – кинокомпания Art Pictures Vision работает над созданием художественного фильма «Демидовы».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Кыштыме уже прошли фото и видеосъемка предполагаемых локаций для будущего фильма – операторы остановили свой выбор на нескольких локациях, находящихся на территории машиностроительного объединения.

«Интерес также вызвал известный объект культурного наследия федерального значения – усадьба Демидовых "Белый дом". Предварительные съемки прошли и в Церкви Сошествия Святого Духа на Апостолов. В целом съемочная группа осталась довольна материалом. Будут ли в Кыштыме снимать большое кино или демидовские места воссоздадут на основе отснятых локаций с помощью компьютерной графики – решит команда, работающая над фильмом», – говорится в сообщении.

Art Pictures Vision – российская кинокомпания, специализирующаяся на создании телефильмов и сериалов для телеканалов. Компания создана в 2012 году. Ее основателем и соучредителем является известный российский режиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук. В числе проектов компании «Молодежка», «Мамы чемпионов», «Кухня» и другие.

https://dostup1.ru/society/Kyshtym-mozhet-stat-semochnoy-ploschadkoy-dlya-filma-Fedora-Bondarchuka_121858.html